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Камиль Ларин продает свою двухэтажную квартиру в Химках 

Teleprogramma.pro 6 часов назад
Фото: GLOBALLOOKPRESS.COM
Для большой семьи звезды «Квартета И» жилье стало слишком мало.
Звезда «Квартета И» Камиль Ларин решил расстаться со своей двухэтажной квартирой в подмосковном районе Химки и перебраться в жилье попросторней. Об этом актер рассказал на своей странице в Instagram.
Квартира в 60 «квадратов» находится в семи километрах от МКАД, полностью благоустроенная. За свое жилье артист просит вполне приемлемую цену — 7,8 миллионов рублей. Как отмечает Камиль в своем видеообъявлении, заезжай и живи, а также обещает потенциальным покупателям все лично показать и рассказать.
На вопросы подписчиков, не всегда серьезные, о том, не прилагается ли к жилью автограф звезды или пожизненный абонемент на постановки «Квартета И», актер также остроумно отвечает: «Конечно, тут квартира идет, скорее, бонусом».
Напомним, в последние годы семья Камиля Ларина серьезно выросла. Два года назад жена родила актеру сына, а в 2017-м — в семье появилась дочка.
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