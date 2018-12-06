Камиль Ларин продает свою двухэтажную квартиру в Химках

Для большой семьи звезды «Квартета И» жилье стало слишком мало.

Квартира в 60 «квадратов» находится в семи километрах от МКАД, полностью благоустроенная. За свое жилье артист просит вполне приемлемую цену — 7,8 миллионов рублей. Как отмечает Камиль в своем видеообъявлении, заезжай и живи, а также обещает потенциальным покупателям все лично показать и рассказать.

На вопросы подписчиков, не всегда серьезные, о том, не прилагается ли к жилью автограф звезды или пожизненный абонемент на постановки «Квартета И», актер также остроумно отвечает: «Конечно, тут квартира идет, скорее, бонусом».

Напомним, в последние годы семья Камиля Ларина серьезно выросла. Два года назад жена родила актеру сына, а в 2017-м — в семье появилась дочка.