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Позор королевской семьи: Кейт Миддлтон поймали на воровстве 

Дни.ру 1 час назад
Раздор с Меган Маркл не помешал Кейт Миддлтон позаимствовать кое-что у герцогини Сассекской. Герцогиня Кембриджская "украла", по мнению издания Daily Mail, у Меган ее стиль. Что это — шаг к примирению или объявление войны? — задаются вопросом журналисты.
В Британском королевстве не все ладно: рассорились жены принца Уильяма и принца Гарри. Уже поговаривают о том, что война двух невесток принца Чарлза испортила отношения между его сыновьями.
Однако новый наряд герцогини Кембриджской наблюдателей весьма удивил. Как отметила пресса, Кейт Миддлтон привыкли видеть в скинни-джинсах, чаще — в юбках и платьях. Но вот в классических брюках — никогда. Не была замечена герцогиня и в любви к жакетам с широкими плечами. Однако именно в таком наряде супруга принца Уильяма сошла с трапа самолета на Кипре.
Кейт Миддлтон предстала перед изумленной публикой в наряде, который обычно надевает на официальные мероприятия Меган Маркл — классические брюки стали своего рода "брендом" герцогини Сассекской. Черные брюки дополнил белый шелковый топ и жакет с "уверенными" плечами.
Кое-кто уже предположил, что отход Миддлтон от своего привычного стиля не случаен. Возможно, так Кейт хочет примириться с невесткой или, наоборот, затмить ее.
5 декабря Кейт Миддлтон и принц Уильям прилетели с официальным визитом на Кипр. Супруги встретились с британскими военнослужащими, которым предстоит провести Рождество и Новый год вдали от дома.
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