У звезды сериала «Кухня» Марии Горбань пропал голос

Звезда сериала «Кухня» Мария Горбань попала в больницу. Как оказалось, у актрисы пропал голос. На своей страничке в Instagram артистка опубликовала снимок из больничной палаты, на котором можно увидеть, как она лежит под капельницей на клеенчатой кушетке. Мария успокоила встревоженных ее болезнью поклонников, объяснив, что ничего серьезного с ней не случилось, медики уже начали лечение.

«Мой голос уже в пути! Предстоит лечение, но я справлюсь. Я не подведу», — подписала кадр знаменитость.

Подписчики блога дружно пожелали актрисе поскорее стать на ноги и отметили, что здоровье стоит беречь.

Горбань совсем недавно вернулась с отдыха на Бали. Вполне возможно, причиной проблем с голосовым аппаратом стал перепад температур по возвращении в зимнюю Москву. Как отмечает сайт «7 Дней», с просьбой найти фониатра — специалиста по нарушениям голоса — артистка также обратилась к поклонникам в соцсети.

Месяцем ранее Марию Горбань подвергли жесткой критике за публикацию кадров с откровенной фотосессии. На фото 31-летняя знаменитость предстала перед фанатами практически без одежды, а ее формы едва прикрывало банное полотенце. Как заявили недоброжелатели, маме четырехлетней девочки не пристало выкладывать в Сеть настолько смелые фотографии.