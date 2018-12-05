Малахов возмутил страну грязной матерщиной в прямом эфире

Сегодня, 5 декабря, стало известно, что Кокорин и Мамаев встретят новый год за решеткой. Решение Фемиды вызвало бурную реакцию адвокатов и близких спортсменов. Родственники Павла и Александра решили высказать свое недовольство на шоу Андрея Малахова.

"Куй железо, пока горячо", — решил шоумен и предложил сторонникам и противникам звезд футбола, в тот же день собраться в студии и поговорить о наболевшем в прямом эфире. Надо отдать должное, оперативности его редакции можно только позавидовать.

На съемочную площадку заявилась телеведущая Виктория Боня . Одному богу известно каким местом она относится к ужасной выходке Кокорина и Мамаева, однако ей тоже дали слово. Телеведущая заявила, что на спортсменов в этой истории "спустили собак", и они несут наказание за все проделки последних лет так называемой золотой молодежи, которые разозлили общество.

Естественно, эти слова вызвали негативный отклик в сердцах противников звезд футбола. Начался грубый обмен мнениями и в пылу страстей Виктория произнесла слово, которое справедливо относят к ненормативной лексике.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от 𝕄𝕒𝕝𝕒𝕜𝕙𝕠𝕧𝟘𝟘𝟟 (@malakhov007) 11 Окт 2018 в 2:20 PDT "*******! (глупые люди — Прим. ред)", — кричала Боня, забыв, что на нее смотрит вся страна. К слову, на часах 18:10, у экрана сидят дети и ненароком обогащают свой лексикон.

Выходка теледивы возмутила зрителей. Пользователи Сети обрушили свой гнев на Андрея Малахова. "Он — продюсер, автор и ведущий ток-шоу, он и виноват", — рассуждали интернет-обыватели. Многие отмечали, что шоумену стоит тщательнее подбирать участников для своего "цирка".