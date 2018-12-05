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Малахов возмутил страну грязной матерщиной в прямом эфире 

Дни.ру 13 часов назад
Очередной выпуск программы "Андрей Малахов. Прямой эфир" был посвящен арестованным футболистам Павлу Мамаеву и Александру Кокорину. Приглашенные гости и эксперты были очень увлечены дискуссией и не выбирали выражений.
Сегодня, 5 декабря, стало известно, что Кокорин и Мамаев встретят новый год за решеткой. Решение Фемиды вызвало бурную реакцию адвокатов и близких спортсменов. Родственники Павла и Александра решили высказать свое недовольство на шоу Андрея Малахова.
"Куй железо, пока горячо", — решил шоумен и предложил сторонникам и противникам звезд футбола, в тот же день собраться в студии и поговорить о наболевшем в прямом эфире. Надо отдать должное, оперативности его редакции можно только позавидовать.
На съемочную площадку заявилась телеведущая Виктория Боня. Одному богу известно каким местом она относится к ужасной выходке Кокорина и Мамаева, однако ей тоже дали слово. Телеведущая заявила, что на спортсменов в этой истории "спустили собак", и они несут наказание за все проделки последних лет так называемой золотой молодежи, которые разозлили общество.
Естественно, эти слова вызвали негативный отклик в сердцах противников звезд футбола. Начался грубый обмен мнениями и в пылу страстей Виктория произнесла слово, которое справедливо относят к ненормативной лексике.
"*******! (глупые люди — Прим. ред)", — кричала Боня, забыв, что на нее смотрит вся страна. К слову, на часах 18:10, у экрана сидят дети и ненароком обогащают свой лексикон.
Выходка теледивы возмутила зрителей. Пользователи Сети обрушили свой гнев на Андрея Малахова. "Он — продюсер, автор и ведущий ток-шоу, он и виноват", — рассуждали интернет-обыватели. Многие отмечали, что шоумену стоит тщательнее подбирать участников для своего "цирка".
Напомним, Закон о штрафах за употребление ненормативной лексики в СМИ был подписан Владимиром Путиным 8 апреля 2013 года. За нарушение запрета поправки в закон о СМИ предусматривают штрафы: для юридических лиц — от 20 до 200 тысяч рублей, для должностных — от 5 до 20 тысяч, и для обычных граждан — от 2 до 3 тысяч рублей.
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