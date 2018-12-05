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Друг Леонова-Гладышева рассказал о состоянии актёра 

RT на русском 3 часа назад
Фото: ©ВайТ Медиа 2013
Коллега и друг актёра Евгения Леонова-Гладышева Сергей Кошонин в беседе с «Невскими новостями» рассказал о состоянии артиста.
«Евгений Борисович сейчас дома. Динамика положительная», — заявил Кошонин.
По его словам, Леонов-Гладышев в ближайшее время вновь будет проходить реабилитацию.
«Сейчас он работает над восстановлением речи, есть вероятность возвращения в профессию. Он занимается с логопедом, ему делают массажи», — сообщил Кошонин.
В августе Пятый канал сообщал о госпитализации Леонова-Гладышева, известного по сериалам «Убойная сила» и «Улицы разбитых фонарей».
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