Друг Леонова-Гладышева рассказал о состоянии актёра

Коллега и друг актёра Евгения Леонова-Гладышева Сергей Кошонин в беседе с «Невскими новостями» рассказал о состоянии артиста.

«Евгений Борисович сейчас дома. Динамика положительная», — заявил Кошонин.

По его словам, Леонов-Гладышев в ближайшее время вновь будет проходить реабилитацию.

«Сейчас он работает над восстановлением речи, есть вероятность возвращения в профессию. Он занимается с логопедом, ему делают массажи», — сообщил Кошонин.

В августе Пятый канал сообщал о госпитализации Леонова-Гладышева, известного по сериалам «Убойная сила» и «Улицы разбитых фонарей».