Друг пересказал предсмертную записку мужа Хлебниковой

Супруг Марины Хлебниковой Антон Логинов в предсмертной записке признался певице в любви, отметив, что она любила его не так сильно. Об этом сообщает «СтарХит» со ссылкой на друга Логинова Алексея Савельева.

По его словам, перед смертью мужчина ставил подробные распоряжения: рассказал, где искать завещание, банковские счета и флэшки с фонограммами. Также он указал, что дома нужно оплатить интернет.

«А заканчивалась записка примерно такими словами: «Сожалею, что ты меня не любила так, как я тебя любил. Но не вини себя в случившемся и не ищи виноватых!» — процитировал Савельев своего друга.

Он предположил, что Логинов «сломался» и не видел в своей жизни перспектив. Савельев подчеркнул, что для певицы смерть мужчины стала тяжелейшим потрясением.

О смерти Логинова, с которым Хлебникова жила в незарегистрированном браке, стало известно в октябре. Певица нашла его тело в московской квартире и обратилась в полицию. Позже артистка попала в больницу.

В компьютере Логинова нашли предсмертную записку. СМИ писали, что в ней мужчина попросил никого не винить в его смерти и написал, что Хлебникова была его единственной любовью. Логинов завещал кремировать его тело.

На сайте Хлебниковой сказано, что Антон Логинов — бас-гитарист певицы, который также занимался продюсированием и записью ее песен, «очень романтичный» и «крайне благородный в жизни», «главный член экипажа, без которого не было бы бренда „Марина Хлебникова“.