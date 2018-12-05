Билан лишился московской прописки

6 февраля на площадке "ВТБ-Арена" состоится премьера шоу "Планета Билан". После одной из репетиций с артистом встретился корреспондент "Дни.Ру".

"Просто там эту программу негде показывать, — пояснил артист "Дни.Ру". — А приехать туда я и так могу в любой момент. Просто с музыкантами".

"Скажу вам больше, — продолжает Дима, — я сегодня там прописан. Так случилось, что мне пришлось отказаться от московской регистрации. И сегодня в Кабардино-Балкарии я плачу даже налоги. А это около 10 миллионов в год. Так что с земляками я всегда и душой, и мыслями, и деньгами".