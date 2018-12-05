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Повалий высмеяли за нелепый вид 

Дни.ру 1 час назад
Украинская певица поделилась с поклонниками видео на своей странице в Instagram. В ролике Таисия Повалий показала свои босоножки.
"Чем бы дитя не тешилось, лишь бы не плакало", — прокомментировала певица свой пост. В кадре Таисия в блестящих замысловатых туфельках кокетливо покачивает ногой.
Некоторым видео показалось нелепым. Так, актриса Ольга Сумская решила посмеяться над Повалий. "Роскошные, но наверное, только сидеть в них", — написала артистка. Судя по всему, замечание уязвило исполнительницу, и она ответила: "Зря ты так, Оленька! Я в них еще и на сцене танцую".
Однако поклонники певицы засыпали и ее комплиментами. "Туфли просто класс, под стать хозяйке", "Красивые ножки", "Сногсшибательные босоножки", "Леди Гага где-то рядом нервно курит", "Шикарные туфли, для шикарной женщины", "Золушка наша", "Таечка, полегче! Мужчин поберегите, их и так мало", — написали пользователи соцсети.
Как писали "Дни.ру", Таисия Повалий шесть лет не выступала в Москве с сольными концертами. В ноябре же украинская звезда приехала в Россию с премьерой программы "Сердце — дом для любви". И артистка не разочаровала слушателей, представив программу с мудрыми и часто философскими песнями.
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