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Собчак рассказала, как ее в прошлом избил парень 

Рамблер + ещё 7 43 минуты назад
Фото: ТАСС
Телеведущая Ксения Собчак призналась, что стала жертвой домашнего насилия, пишет «Московский комсомолец».
«Это было много лет назад. Я отдыхала на Западе со своим молодым человеком. У нас случилась ссора в машине, и он начал меня бить. Я выбежала и стала стучаться в двери. Меня пустила какая-то женщина», — рассказала Собчак во время прямого эфира в «Одноклассниках», посвященного теме гендерного насилия.
По ее словам, после этого инцидента приехала полиция, поскольку в Европе закон устроен таким образом, что, если есть свидетели, будет дан ход расследованию и произошедшее выйдет на уровень государства.
По мнению Собчак, в России нужно менять представление о домашнем и гендерном насилии — не замалчивать проблему и замазывать синяки, а не стесняться обращаться в полицию.
«Момент поднятия руки-должен быть красной линией, когда ты понимаешь, что начинается борьба не с своей женой, а с государством», — сказала телеведущая.
По ее словам, подобные ситуации должны наказываться, чтобы, прежде чем поднять руку, человек осознавал последствия своих действий.
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