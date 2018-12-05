Пожилая супруга напугала Гогена Солнцева «туалетным» видео

Шоумен Гоген Солнцев поделился у себя в инстаграме видеообращением, с которым к нему обратилась жена.

38-летний экс-участник "Дома-2" показал, как 63-летняя супруга Екатерина Терешкович поздравляет его с днем рождения "Мне очень жаль, что я не могу быть сегодня рядом. Я очень тебя люблю", — говорит женщина, с которой Солнцев не общается после того, как она избила свою дочь.

Поздравление адресату не понравилось. "Екатерина, я не знаю, где ты сейчас находишься, но, судя по фону, запись после/до туалетных процедур? За поздравление спасибо, но твой взгляд и состояние, вызывают мою глубокую озабоченность и тревогу", — написал он, попросив жену оставить ему его праздник.

Ранее Гоген Солнцев признавался, что боится "одержимой демонами" жены.