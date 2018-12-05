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Волочкову заподозрили в романе с Басковым 

Рамблер 1 час назад
Фото: РИА Новости
Балерина Анастасия Волочкова опубликовала в Instagram фотографию с певцом Николаем Басковым, назвав его «любимым Колей». Интернет-пользователи решили, что Басков — новый возлюбленный, о котором она говорила ранее.
«Так это Колины носочки на фотках?» — написал @aleksssbest (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены).
«Это он ваш возлюбленный?» — поинтересовалась @marianikif92.
Некоторые комментаторы решили, что Волочкова решила «прикрыться» Басковым, чтобы не рассказывать о новом мужчине.
«Настя, выложив фото с любимым Колей, так решила уйти от разговоров и сплетен о своем бойфренде», — предположила @saidasadyrova.
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