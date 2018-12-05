Волочкову заподозрили в романе с Басковым

Балерина Анастасия Волочкова опубликовала в Instagram фотографию с певцом Николаем Басковым , назвав его «любимым Колей». Интернет-пользователи решили, что Басков — новый возлюбленный, о котором она говорила ранее.

«Так это Колины носочки на фотках?» — написал @aleksssbest (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены).

«Это он ваш возлюбленный?» — поинтересовалась @marianikif92.

Некоторые комментаторы решили, что Волочкова решила «прикрыться» Басковым, чтобы не рассказывать о новом мужчине.