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Бузова рассказала о нежелании жить после развода 

Рамблер + ещё 3 3 часа назад
Фото: Instagram
Певица, телеведущая Ольга Бузова заявила, что два года назад у нее пропало желание жить, но мама спасла ее «лучшим советом». Об этом она рассказала в интервью «Вокруг ТВ».
«Она [мама] мне сказала: «Главное, что у тебя есть, доченька, это твоя жизнь», — сказала Бузова.
Она отметила, что в трудный период эти слова ей очень помогли.
Два года назад, в декабре 2016-го, Бузова развелась с футболистом Дмитрием Тарасовым. СМИ писали, что причиной расставания могли стать его измены, а также конфликт из-за недвижимости.
По словам Бузовой, совет матери помог ей понять, что «ни одна ситуация не стоит жизни».
«Я поняла, что вся боль, которую я ощущаю, это ничто по сравнению с тем, что у меня есть жизнь, что я жива, что я могу дышать, путешествовать, смотреть на мир», — заключила она.
Бузова рассказала, что сейчас сцена и телевидение — главное в ее жизни. Она добавила, что она пока не сыграла «главную роль» жизни: это может быть и кино, и роль матери и жены, и даже роль жены президента.
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