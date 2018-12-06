Бузова рассказала о нежелании жить после развода

Певица, телеведущая Ольга Бузова заявила, что два года назад у нее пропало желание жить, но мама спасла ее «лучшим советом». Об этом она рассказала в интервью «Вокруг ТВ».

«Она [мама] мне сказала: «Главное, что у тебя есть, доченька, это твоя жизнь», — сказала Бузова.

Она отметила, что в трудный период эти слова ей очень помогли.

Два года назад, в декабре 2016-го, Бузова развелась с футболистом Дмитрием Тарасовым . СМИ писали, что причиной расставания могли стать его измены, а также конфликт из-за недвижимости.

По словам Бузовой, совет матери помог ей понять, что «ни одна ситуация не стоит жизни».

«Я поняла, что вся боль, которую я ощущаю, это ничто по сравнению с тем, что у меня есть жизнь, что я жива, что я могу дышать, путешествовать, смотреть на мир», — заключила она.

Бузова рассказала, что сейчас сцена и телевидение — главное в ее жизни. Она добавила, что она пока не сыграла «главную роль» жизни: это может быть и кино, и роль матери и жены, и даже роль жены президента.