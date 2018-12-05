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Вайкуле избавится от особняка в Юрмале 

Рамблер + ещё 1 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Певица Лайма Вайкуле нашла покупателя на свою недвижимость в Юрмале. Как сообщает Apollo, артистка решила продать дом еще девять лет назад.
Андрей Латковский, с которым Вайкуле живет с 1978 года, рассказал, что интерес к этому имуществу «был и есть», но именно сейчас появился реальный покупатель.
Латковский отметил, что они не хотят делать продажу дома достоянием общественности. Он не стал раскрывать личность покупателя, отметив, что не может сказать о нем ничего плохого.
«Время покажет, если мы сможем договориться», — заключил он.
По данным «Комсомольской правды», в Юрмале у Вайкуле дом на шесть комнат (400 квадратных метров) с участком в две тысячи квадратных метров. В доме есть баня, бассейн и мебель, изготовленная на заказ.
В интервью «КП» певица рассказывала, что не привязывается к вещам, может легко все бросить и уйти в другой дом.
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