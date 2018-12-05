Вайкуле избавляется от особняка в Юрмале

Вайкуле избавится от особняка в Юрмале

Певица Лайма Вайкуле нашла покупателя на свою недвижимость в Юрмале . Как сообщает Apollo, артистка решила продать дом еще девять лет назад.

Андрей Латковский, с которым Вайкуле живет с 1978 года, рассказал, что интерес к этому имуществу «был и есть», но именно сейчас появился реальный покупатель.

Латковский отметил, что они не хотят делать продажу дома достоянием общественности. Он не стал раскрывать личность покупателя, отметив, что не может сказать о нем ничего плохого.

«Время покажет, если мы сможем договориться», — заключил он.

По данным «Комсомольской правды», в Юрмале у Вайкуле дом на шесть комнат (400 квадратных метров) с участком в две тысячи квадратных метров. В доме есть баня, бассейн и мебель, изготовленная на заказ.

В интервью «КП» певица рассказывала, что не привязывается к вещам, может легко все бросить и уйти в другой дом.