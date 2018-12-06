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Принц Уильям сравнил жену с деревом 

Москва24 + ещё 17 3 часа назад
Фото: AP/DPA/Christoph Schmidt
Принц Уильям пошутил над нарядом своей супруги Кейт Миддлтон во время посещения британской авиабазы Акротири на Кипре, пишет Daily Mail.
По информации издания, 36-летняя герцогиня Кембриджская выбрала для визита на авиабазу блейзер болотного цвета канадского бренда и брюки широкого кроя. Свой костюм Кейт Миддлтон дополнила шелковым белым топом и клатчем оливкового цвета.
"Моя жена замаскировалась под дерево", — в шутку отметил принц Уильям во время фотосессии с британскими военными.
Ранее СМИ сообщали, что супруга принца Гарри Меган Маркл довела до слез Кейт Миддлтон. Якобы Маркл была недовольна праздничным нарядом дочери герцога и герцогини Кембриджских принцессы Шарлотты. Критика Маркл расстроило Кейт Миддлтон, только что родившую третьего ребенка — принца Луи. Эта история, пишут СМИ, подкрепила слухи о конфликте между двумя герцогинями, а также о том, что жена принца Гарри так и не смогла стать полноправным членом британской королевской семьи.
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