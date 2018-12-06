Принц Уильям сравнил жену с деревом

По информации издания, 36-летняя герцогиня Кембриджская выбрала для визита на авиабазу блейзер болотного цвета канадского бренда и брюки широкого кроя. Свой костюм Кейт Миддлтон дополнила шелковым белым топом и клатчем оливкового цвета.

"Моя жена замаскировалась под дерево", — в шутку отметил принц Уильям во время фотосессии с британскими военными.

Ранее СМИ сообщали, что супруга принца Гарри Меган Маркл довела до слез Кейт Миддлтон. Якобы Маркл была недовольна праздничным нарядом дочери герцога и герцогини Кембриджских принцессы Шарлотты. Критика Маркл расстроило Кейт Миддлтон, только что родившую третьего ребенка — принца Луи. Эта история, пишут СМИ, подкрепила слухи о конфликте между двумя герцогинями, а также о том, что жена принца Гарри так и не смогла стать полноправным членом британской королевской семьи.