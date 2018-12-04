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Панин отреагировал на обвинения в авиадебоше 

Рамблер 1 час назад
Фото: ТАСС
Скандально известный актер Алексей Панин отреагировал на обвинения представителя авиакомпании «Победа» в дебоше, устроенном на борту самолета, летевшего из Стамбула в Москву.
«Понятия не имею, о чем идет речь, я сижу дома, мне названивают журналисты, перепутали вообще все, что происходит, я ни в чем не участвовал», — сказал Панин телеканалу РЕН ТВ.
При этом актер подтвердил, что действительно летал в Стамбул.
Ранее представитель «Победы» рассказал агентству РИА «Новости», что Алексей Панин устроил пьяный дебош в полете. По его словам, Панин курил в туалете, называл себя звездой, оскорблял бортпроводников и утверждал, что «ему ничего за это не будет».
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