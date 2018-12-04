Панин отреагировал на обвинения в авиадебоше

«Понятия не имею, о чем идет речь, я сижу дома, мне названивают журналисты, перепутали вообще все, что происходит, я ни в чем не участвовал», — сказал Панин телеканалу РЕН ТВ.

При этом актер подтвердил, что действительно летал в Стамбул.