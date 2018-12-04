Чурикова проболталась об истинной причине рака у Караченцова

Со дня смерти легендарного артиста прошло 40 дней. Сегодня его родные и друзьям соберутся на поминальный обед, где поднимут бокалы в память о Николае Петровиче. А его коллега по "Ленкому" Инна Чурикова к траурной дате разоткровенничалась о том что, по ее мнению, привело в развитию онкологического заболевания у Караченцова.

"Коля был страшный куряка, — цитирует Чурикову журнал "Тайны звезд". — Помню, в театре только "Приму" курил. И даже после страшной аварии не перестал. Жена Люда постепенно отучила".

Таким образом, Инна Михайловна сообщила, что на самом деле убило Караченцова

Как известно, рак легких — коварное заболевание. Может годами ждать своего часа как бомба замедленного действия, а потом рвануть, едва ослабнет иммунитет. Попавшие в организм с дымом сигарет канцерогены оказывают ядовитое влияние на все клетки. 90 процентов случаев смертельного рака легких вызвано именно курением. Например, Александра Абдулова, с которым Николай Караченцов играл на одной сцене в "Ленкоме", убили именно сигареты.