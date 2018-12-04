Гендиректор «Муз-ТВ» Арман Давлетяров опубликовал в Instagram совместное селфи с Аллой Пугачевой. Интернет-пользователи не узнали певицу на фото и заявили, что это другой человек.
Снимок был сделан на празднике в честь дня рождения дочери Филиппа Киркорова.
«Я подумал, что это Укупник», — написал @burmistrov (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены).
«Да, это не Пугачева, а какой-то мужик., Поддельное фото..» — возмутилась @victoriya8.
«Алла сама на себя не похожа. Ужас какой.» — заявила @damejan_00.
Многие пользователи писали, что певица на фото «не похожа на себя», и это «вообще не она».
Ранее интернет-пользователи испугались, что Пугачева слишком резко похудела. Композитор Игорь Николаев опубликовал в Instagram фотографию с певицей, а его подписчики написали, что не узнают помолодевшую и похудевшую Пугачеву. Многие комментаторы отметили, что 58-летний Николаев и 69-летняя Пугачева выглядят ровесниками.