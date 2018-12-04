В Сети кудрявую Пугачеву перепутали с Укупником

Гендиректор «Муз-ТВ» Арман Давлетяров опубликовал в Instagram совместное селфи с Аллой Пугачевой . Интернет-пользователи не узнали певицу на фото и заявили, что это другой человек.

Снимок был сделан на празднике в честь дня рождения дочери Филиппа Киркорова

«Я подумал, что это Укупник», — написал @burmistrov (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены).

«Да, это не Пугачева, а какой-то мужик., Поддельное фото..» — возмутилась @victoriya8.

«Алла сама на себя не похожа. Ужас какой.» — заявила @damejan_00.

Многие пользователи писали, что певица на фото «не похожа на себя», и это «вообще не она».