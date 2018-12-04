Стали известны расценки на выступления популярных российских артистов на новогодних корпоративах. Некоторые поднимут стоимость в два, а то и три раза, сообщает «StarHit». За несколько дней праздников «звёзды» зарабатывают столько, что хватит на весь оставшийся год.
Уже несколько лет подряд пальму первенства в списке самых «дорогих» артистов удерживает Григорий Лепс. Обычно за одно выступление певец просит порядка 7,6 миллионов рублей. Чтобы заполучить исполнителя на Новый год, предпринимателям придётся выложить сумму вдвое больше.
7, 6 миллионов за один концерт зарабатывает и Сергей Шнуров вместе с группой «Ленинград». Но в этом году по размеру праздничных гонораров певец планирует переплюнуть Лепса и запросить за одно выступление — втрое больше. «Ленинград» готов и на заграничные гастроли, с условием, что каждый участник группы получит суточные в размере 15 тысяч рублей и номер в отеле премиум-класса.
Немного отстаёт от лидеров рейтинга «король» поп-сцены Филипп Киркоров. Его расценки до новогодних каникул составляет 6 миллионов. Олигархи и бизнесмены, желающие услышать у себя на празднике хит «Цвет настроения синий», должны будут выложить кругленькую сумму порядка 12 миллионов.
Среди женщин больше всех в этом году стала зарабатывать Светлана Лобода. Если в прошлом году за одно выступление певица получала около 1,9 миллиона рублей, то в 2018-м после рождения ребёнка Лобода увеличила размер своего гонорара вдвое и теперь он составляет почти 4 миллиона. Не отставая от коллег по цеху, за концертную программу на новогодних корпоративах артистка запросит порядка 6 миллионов рублей.
Вера Брежнева давно не даёт сольных концертов. Но заполучить белокурую экс-участницу «Виагры» на корпоратив вполне возможно. За 40 минут выступления Брежнева берет 3, 7 миллиона рублей. Впрочем на этом уровне гонораров находится ещё десяток популярных артистов. Есть из кого выбрать: 3,7 миллиона просят Дмитрий Нагиев, Иван Ургант, Ирина Аллегрова.
Полина Гагарина «стоит» чуть меньше — 3,5 миллиона рублей. Девушка, как и Лобода, после рождения ребёнка подняла гонорар вдвое.
Далее по списку — Ольга Бузова с гонораром 2,5 миллиона рублей за новогоднюю ночь, лидер группы «Руки Вверх» Сергей Жуков — с 2-мя миллионами за выступление и «Иванушки International» — также готовые выступить на празднике за 2 миллиона.
За 1 миллион рублей в этом году можно насладиться обществом юмориста Евгения Петросяна. Развод с супругой Еленой Степаненко похоже пошёл артисту на пользу. В прошлом году за выступление Петросян просил вдвое меньше.