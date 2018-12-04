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В Сети поспорили из-за фото Бузовой в душе 

Рамблер 2 часа назад
Фото: globallookpress.com
Певица, телеведущая Ольга Бузова опубликовала в Instagram фото, на котором она стоит под душем в купальнике. Некоторые подписчики Бузовой сочли фото с «голым задом» неуважением, другие похвалили ее фигуру.
«Везде голая уже надоело и душ принимает даже фотку поставила….» — возмутился @zalkarmakeev (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены).
«Тошнит уже куда не смотри везде она и его зад», — добавила @sakinat24.
Комментаторов также возмутило, что фотографии Бузовой «смотрят дети».
«Как надоела твоя пятая точка, самой-то не противно смотреть, ведь среди твоих подписчиков есть дети, подумай если есть чем», — написала @tatyana_timofeeva.
Многие подписчики поддержали Бузову, отметив, что дети и без нее увидят фотографии ягодиц и «живые попы» на пляже.
Поклонники Бузовой также написали, что у нее «шикарная попа» и просили не обращать внимания на завистливых людей.
«Кто-то завидует, поэтому и пишут, мол голая задницы, у подписчиков дети… Если девушка молода и есть что показать, это же здорово…» — отметил @sorok79.
«Это не фотка а шедевр))) надо еще уметь позировать так))) у завистником нету такой фигуры тела», — написал @murad3695.
Комментарии6
Ольга Бузова , Шоу-бизнес
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