В Сети поспорили из-за фото Бузовой в душе

Певица, телеведущая Ольга Бузова опубликовала в Instagram фото, на котором она стоит под душем в купальнике. Некоторые подписчики Бузовой сочли фото с «голым задом» неуважением, другие похвалили ее фигуру.

«Везде голая уже надоело и душ принимает даже фотку поставила….» — возмутился @zalkarmakeev (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены).

«Тошнит уже куда не смотри везде она и его зад», — добавила @sakinat24.

Комментаторов также возмутило, что фотографии Бузовой «смотрят дети».

«Как надоела твоя пятая точка, самой-то не противно смотреть, ведь среди твоих подписчиков есть дети, подумай если есть чем», — написала @tatyana_timofeeva.

Многие подписчики поддержали Бузову, отметив, что дети и без нее увидят фотографии ягодиц и «живые попы» на пляже.

Поклонники Бузовой также написали, что у нее «шикарная попа» и просили не обращать внимания на завистливых людей.

«Кто-то завидует, поэтому и пишут, мол голая задницы, у подписчиков дети… Если девушка молода и есть что показать, это же здорово…» — отметил @sorok79.