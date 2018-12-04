Звезда сериала «Воронины» Екатерина Волкова заявила, что съемки в картине, которая до сих пор пользуется бешеной популярностью, вышли ей боком. Дело в том, что звезду перестали воспринимать и приглашать для съемок в другие проекты. Волкова вспомнила, как после выхода сериала она сидела и ждала, что сейчас ей начнут названивать и предлагать поучаствовать в разных проектах, однако этого не произошло.
Волкова отметила, что отношение в России к актрисам, которые сыграли в комедийных сериалах, оставляет желать лучшего. По ее мнению, на ней сейчас стоит клеймо сериала «Воронины». Она приходит на кастинг, а ей чуть ли не с порога говорят, что типаж совсем не подходит.
Актриса отметила, что порой от такой несправедливости она закрывается в ванной комнате и плачет. В то же время она думает, что рано или поздно ей удастся прорваться и выйти из этого замкнутого круга. В будущем она видит себя в театре. Что касается ролей в кино, то, как считает Волкова. они обязательно придут, только это произойдёт немного позже, когда режиссеры «остынут» от сериала Воронины», сообщает портал «СтарХит».