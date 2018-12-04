Волочкова ответила на слухи о романе с охранником

Балерина Анастасия Волочкова заявила, что ее новый спутник не имеет отношения к службам секьюрити, не является охранником и никогда не был женат. Об этом она рассказала в Instagram.

Ранее в Сети появилась информация, что новым возлюбленным Волочковой стал уроженец Чечни по имени Малик. Женщина, которая назвалась его «гражданской женой», заявила, что Малик познакомился с Волочковой в спа-салоне, где он работает начальником охраны. Она утверждала, что опознала его по фотографиям в Instagram балерины. Волочкова не показывала лицо мужчины, но женщина заметила знакомые носки, ремень и другие личные вещи.

Балерина эту информацию опровергла. Она заявила, что ее новый мужчина никого не бросал ради встречи с ней, никогда не был женат и не имеет детей. Волочкова добавила, что ему 38 лет.

Волочкова обратилась к интернет-пользователям с просьбой не приписывать ей отношения, которых нет.

«Желаю [вам] встретить свое счастье и настоящую любовь и проживать свою жизнь, а не лезть в мою жизнь <…> и не приписывать мне мужчин и людей, которые в реальности не имеют ко мне никакого отношения», — заявила она.

Также балерина попросила «дам, брошенных своими мужчинами», не решать личные вопросы за счет ее имени.