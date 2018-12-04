Шнуров научил солиста Rammstein материться по-русски

Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров записал ролик , в котором продемонстрировал результат обучения солиста Rammstein Тилля Линдемана русскому мату.

«Мой приятель из Германии плохо говорит по-русски. Он просто хочет поздравить вас с наступающим Новым годом», — говорит артист в видео.

После этого Линдеманн произносит ругательство на русском языке.

Подписчики лидера группы «Ленинград» в Instagram оценили ролик.

«Приятно видеть Сергея Шнурова и Тилля Линдермана в одном кадре», — написал один из них.

«Серёга всех материться учит», — подметил другой поклонник артиста.

Некоторым, напротив, шутка не понравилась.