Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров записал ролик, в котором продемонстрировал результат обучения солиста Rammstein Тилля Линдемана русскому мату.
«Мой приятель из Германии плохо говорит по-русски. Он просто хочет поздравить вас с наступающим Новым годом», — говорит артист в видео.
После этого Линдеманн произносит ругательство на русском языке.
Подписчики лидера группы «Ленинград» в Instagram оценили ролик.
«Приятно видеть Сергея Шнурова и Тилля Линдермана в одном кадре», — написал один из них.
«Серёга всех материться учит», — подметил другой поклонник артиста.
Некоторым, напротив, шутка не понравилась.
«Ну я бы сказал это глупо смотрится», — говорится в комментариях под видео.