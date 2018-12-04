Анна Калашникова упала в голодный обморок

Анна Калашникова вновь встревожила своих поклонников. Не прошло и недели с того момента, как звезда упала в обморок прямо в аэропорту. На этот раз артистке стало плохо в «Олимпийском», куда она прибыла на музыкальный фестиваль.

На первый взгляд, Анна чувствовала себя прекрасно, однако позже снова потеряла сознание. К счастью, помощники смогли вовремя её подхватить. Звезду отвели в мед. пункт, где дежурные врачи выяснили, что артистка в этот день ничего не ела, что и стало причиной обморочного состояния.