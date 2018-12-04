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Выступление пьяного Порошенко опубликовали в Сети
Выступление пьяного Порошенко опубликовали в Сети

Анна Калашникова упала в голодный обморок 

Russianshowbiz.info 2 часа назад
Фото: russianshowbiz.info
Анна Калашникова вновь встревожила своих поклонников. Не прошло и недели с того момента, как звезда упала в обморок прямо в аэропорту. На этот раз артистке стало плохо в «Олимпийском», куда она прибыла на музыкальный фестиваль.
На первый взгляд, Анна чувствовала себя прекрасно, однако позже снова потеряла сознание. К счастью, помощники смогли вовремя её подхватить. Звезду отвели в мед. пункт, где дежурные врачи выяснили, что артистка в этот день ничего не ела, что и стало причиной обморочного состояния.
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Анна Калашникова , Шоу-бизнес
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