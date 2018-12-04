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Названы размеры пенсий российских артистов 

Рамблер 1 час назад
Артисты эстрады и кино поделились размерами своих пенсий, передаёт «Starhit».
Владимир Винокур, Алла Пугачёва, Михаил Боярский, София Ротару уверяют, что не планируют жить только на выплаты от государства, поскольку получают совсем небольшие суммы — от 10 до 35 тысяч рублей.
Многие популярные музыканты и актёры, учитывая их миллионные гонорары, привыкли жить ни в чём себе не отказывая. Однако сохранить роскошный уровень жизни на пенсию от государства, уверяют селебрити, сегодня невозможно. Телеведущая Роза Сябитова призналась, что ежемесячно ей полагается выплата всего 14 тысяч рублей, поэтому о выходе на заслуженный отдых пока приходится забыть.
«Нужно бояться бедной старости, а не пенсии. Я к ней начала готовиться еще с момента получения первой зарплаты.. И стала звездой для того, чтобы побольше денег заработать. Да, получаю пенсию, но не собираюсь жить только на нее», — подчёркивает Сябитова.
Ни одна «звезда», среди которых есть и заслуженные артисты России, не может похвастаться большой пенсией. Михаил Боярский получает 20 тысяч рублей, Алла Пугачёва — 17 тысяч, выплаты Александру Панкратову-Чёрному составляют 13 тысяч ежемесячно, а Владимир Винокур и вовсе довольствуется всего 10-ю тысячами рублей. Впрочем юморист говорит, что не ждёт от государства большего, и все деньги переводит на благотворительность.
Галкин рассказал о пенсии Пугачевой
Одну из самых крупных пенсий за свою трудовую биографию заработала София Ротару. В переводе на рубли, певица каждый месяц получает 35 тысяч. Однако судя по всему, этих денег артистке явно не достаточно. Недавно она увеличила размер гонорара за выступление до 100 тысяч евро.
В семье Аллы Пугачёвой бремя зарабатывания денег легло на Максима Галкина. Об этом не так давно артист признался в интервью для YouTube-канала GazLive.
«Когда Алла впервые решила узнать, какая у нее пенсия — сейчас вы все упадете — она была 2000 рублей!.. Но в нашей семье есть рабочая лошадка — это я, поэтому нет, мы не переживаем из-за пенсии», — заявил Галкин.
Многих артистов, сообщает «Собеседник», мизерный размер пенсии не беспокоит. Как правило, «звёзды» не пользуются ей вовсе и копят деньги на отдельном банковском счёте.
Комментарии40
Владимир Винокур , Михаил Боярский , Роза Сябитова , София Ротару , Максим Галкин , Алла Пугачева , ИД "Собеседник" , StarHit , Шоу-бизнес , Видео
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