Названы размеры пенсий российских артистов

Артисты эстрады и кино поделились размерами своих пенсий, передаёт «Starhit»

Многие популярные музыканты и актёры, учитывая их миллионные гонорары, привыкли жить ни в чём себе не отказывая. Однако сохранить роскошный уровень жизни на пенсию от государства, уверяют селебрити, сегодня невозможно. Телеведущая Роза Сябитова призналась, что ежемесячно ей полагается выплата всего 14 тысяч рублей, поэтому о выходе на заслуженный отдых пока приходится забыть.

«Нужно бояться бедной старости, а не пенсии. Я к ней начала готовиться еще с момента получения первой зарплаты.. И стала звездой для того, чтобы побольше денег заработать. Да, получаю пенсию, но не собираюсь жить только на нее», — подчёркивает Сябитова.

Ни одна «звезда», среди которых есть и заслуженные артисты России, не может похвастаться большой пенсией. Михаил Боярский получает 20 тысяч рублей, Алла Пугачёва — 17 тысяч, выплаты Александру Панкратову-Чёрному составляют 13 тысяч ежемесячно, а Владимир Винокур и вовсе довольствуется всего 10-ю тысячами рублей. Впрочем юморист говорит, что не ждёт от государства большего, и все деньги переводит на благотворительность.

Одну из самых крупных пенсий за свою трудовую биографию заработала София Ротару. В переводе на рубли, певица каждый месяц получает 35 тысяч. Однако судя по всему, этих денег артистке явно не достаточно. Недавно она увеличила размер гонорара за выступление до 100 тысяч евро.

В семье Аллы Пугачёвой бремя зарабатывания денег легло на Максима Галкина. Об этом не так давно артист признался в интервью для YouTube-канала GazLive.

«Когда Алла впервые решила узнать, какая у нее пенсия — сейчас вы все упадете — она была 2000 рублей!.. Но в нашей семье есть рабочая лошадка — это я, поэтому нет, мы не переживаем из-за пенсии», — заявил Галкин.