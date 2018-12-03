Врач погнал в шею из кабинета высокомерного Харатьяна

Фониатра Льва Рудина знает вся звездная Москва . Певцы и актеры приходят к нему, когда есть проблема со связками, звучанием, — и он всем помогает. Пелагея, Киркоров, Леонтьев и многие другие души не чают в специалисте. И только с одним артистом у Рудина не сложилось…

Первой работой Льва Рудина был ансамбль имени Александрова. Вскоре о нем узнали звезды и стали обращаться, считая специалистом от бога. Но у фониатра есть одна особенность.

"Все знают фишку: клиника — моя территория, звезда здесь одна — я, — говорит фониатр. — Никто не позволяет показывать свою значимость. Но как-то пытался это сделать господин Харатьян. Высокомерно себя вел, все повторял: "Мне в Большом театре другое сказали…"

Актер, как оказалось, вел себя надменно, гордо, словно бы он бог и царь. "Я поинтересовался: зачем же он ко мне тогда приехал? Говорю: "Лучше объясните, что беспокоит на данный момент". В ответ услышал: "А вы со всеми так разговариваете?" Приема не состоялось, потому что я просто выгнал его из кабинета. Сказал на прощание: "Всего доброго, вы ошиблись дверью". Могу себе это позволить. Но такое случается крайне редко", — цитирует специалиста журнал StarHit

Стоит добавить, что сам Харатьян знает о своей неуживчивости.

"У меня достаточно непростой характер, — говорит актер. — Со мной трудно ужиться, особенно в профессиональном плане: я очень требовательный. С годами у меня выработалось определенное отношение к профессии и ко всему, что связано с театром и кино. И если я вижу, что люди не справляются со своими обязанностями, это не просто раздражает меня, а возмущает".

Но зачем артист нагрубил врачу и показал свою колючесть — большой вопрос. Возможно, он в тот день был уставшим и злым.