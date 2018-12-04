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Остались рваные раны: Олешко испортил лицо Королевой 

Дни.ру + ещё 1 2 часа назад
Фото: Пресс-служба
Александр Олешко едва не оставил без глаза Наташу Королеву. После инцидента у певицы остались рваные раны.
Наташа Королева талантлива не только на сцене, но и на кухне. Артистка на протяжении нескольких лет вела кулинарное шоу "Время обедать" на Первом канале. Во время съемок одной из программ и произошел инцидент, едва не оставивший певицу без глаза.
В тот раз соведущим Королевой был артист Александр Олешко. Наташа попросила его шутки ради макнуть ее лицом в торт. Но оба забыли, что в кулинарном шедевре остались подставки для свечей.
"Это была ее юбилейная программа и Наташа мне говорит: "Слушай, когда появится торт, ты меня туда аккуратненько мокни, чтобы было эффектно". А там был какой-то штырь, то есть свечки убрали и там остались такие подставки. И Наташа глазом попала как раз на этот штырь" — рассказал Олешко.
После съемок Королевой пришлось срочно обратиться к врачам.
"У меня теперь под этим глазом два шва! Это были две рваные раны, которые зашивал пластический хирург", — заметила артистка. Королева была гостьей программы "Сегодня вечером", посвященной ее 45-летнему юбилею, пишет EG.ru.
Недавно певица выложила на своей официальной страничке в социальной сети Instagram фотографиями и видео своих каникул, которые провела в Италии. На одном снимке артистка запечатлена возле фонтана Треви. Поклонники обратили внимание на наряд Наташи.
Певица выбрала для прогулок по Риму черную куртку, черные спортивные штаны и кроссовки. Завершили образ убранные в два пучка волосы и сумка через плечо. Почему-то вид артистки произвел неоднозначное впечатление на фанатов. Некоторые поклонники сочли Наташу молодящейся, а кто-то распек ее за большую дырку на коленке.
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Александр Олешко , Наташа Королева , Экспресс-газета , Шоу-бизнес
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