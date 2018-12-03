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В Москве прошла церемония вручения премии «Нового Радио» «Высшая Лига» 

Партнерский материал 1 час назад
Фото: предоставлено организатором
30 ноября в Москве состоялась торжественная церемония вручения третьей ежегодной музыкальной премии «Нового Радио» — «Высшая Лига». В ходе грандиозного шоу свои заслуженные награды получили артисты, чьи песни лидировали в одноименном хит-параде радиостанции в течение 2018 года. Среди участников и гостей церемонии присутствовали как хорошо известные исполнители, так и восходящие звёзды и блогеры, ставшие в последнее время самыми обсуждаемыми персонажами.
В этом году обладателями статуэток Золотой Сирены стали Полина Гагарина, Вера Брежнева, Дима Билан, Ани Лорак, Макс Барских, Елена Темникова, «Ночные снайперы», Лолита и Алексей Романоф, Burito, «Руки Вверх», LOC DOG и Ёлка, Настя Кудри, Эмма М, RASA, Alekseev, Filatov и Karas, MARUV, Мари Краймбрери, Гузель Хасанова и MASTANK. Награда также отправилась в Украину к группе KAZKA.
«Новое Радио» объединило артистов в уникальном музыкальном шоу, сочетающим в себе поражающие воображение декорации, высокотехнологичное оснащение и световые эффекты.
Центральным элементом сцены стала многометровая конструкция в виде головы символа Премии — сладкоголосой Сирены — с интеграцией искусственного интеллекта, которая была неотъемлемой частью программы и помогала Вадиму Галыгину и Насте Ивлеевой вести церемонию.
«Высшая Лига» уже успела войти в ТОП музыкальных событий России, заявив о себе как об одном из самых стильных мероприятий европейского уровня. Каждый год на красной дорожке, предваряющей церемонию, блистают самые яркие представители российского шоу-бизнеса. Прошедший вечер не стал исключением — поддержать премию приехали гости и друзья «Нового Радио»: Артем Artik, CYGO, M-Band, Лилия Абрамова (Татарка FM), Алина Артц, Ани Варданян (anivar77), Алёна Водонаева, Родион Газманов, Виктор Дробыш, Сергей Жорин и Наталья Рагозина, Алексей Чумаков и Юлия Ковальчук, Дмитрий Колдун, Дмитрий Коннов, Юрий Кузнецовский и Лиза Шатилова, Юлия Паршута, Сергей Сафронов, Дана Соколова, Люся Чеботина и многие другие.
На красной дорожке гостей встречали ведущие «Нового Радио» Алина Артюкова и Павел Шейнин. К ним присоединились блогер Женя Искандарова и директор по работе с партнерами «ВКонтакте» Константин Сидорков. Слушатели «Нового Радио» наблюдали за видеотрансляцией с красной дорожки в официальной группе радиостанции во «ВКонтакте».
Кроме 5000 зрителей, собравшихся в концертном зале «Крокус Сити Холла», за ходом церемонии следили также слушатели «Нового Радио» по всей стране. Ведущие Кирилл Калинин и Юрий Новосельцев комментировали происходящее в прямом эфире на волнах «Нового Радио» и на сайте newradio.ru.
Телеверсия «Высшей Лиги» будет показана на канале НТВ в период новогодних праздников.
Комментарии
Алексей Романоф , Юлия Паршута , Елка , Родион Газманов , Макс Барских , Вадим Галыгин , Дима Билан , Юлия Ковальчук , Наталья Рагозина , Алексей Чумаков , Сергей Жорин , Кирилл Калинин , Дмитрий Коннов , Сергей Сафронов , Виктор Дробыш , Вера Брежнева , Алина Артц , Дмитрий Колдун , Полина Гагарина , Елена Темникова , Алена Водонаева , НТВ , Шоу-бизнес , Москва
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