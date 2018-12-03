В Москве прошла церемония вручения премии «Нового Радио» «Высшая Лига»

30 ноября в Москве состоялась торжественная церемония вручения третьей ежегодной музыкальной премии «Нового Радио» — «Высшая Лига». В ходе грандиозного шоу свои заслуженные награды получили артисты, чьи песни лидировали в одноименном хит-параде радиостанции в течение 2018 года. Среди участников и гостей церемонии присутствовали как хорошо известные исполнители, так и восходящие звёзды и блогеры, ставшие в последнее время самыми обсуждаемыми персонажами.

«Новое Радио» объединило артистов в уникальном музыкальном шоу, сочетающим в себе поражающие воображение декорации, высокотехнологичное оснащение и световые эффекты.

Центральным элементом сцены стала многометровая конструкция в виде головы символа Премии — сладкоголосой Сирены — с интеграцией искусственного интеллекта, которая была неотъемлемой частью программы и помогала Вадиму Галыгину и Насте Ивлеевой вести церемонию.

На красной дорожке гостей встречали ведущие «Нового Радио» Алина Артюкова и Павел Шейнин. К ним присоединились блогер Женя Искандарова и директор по работе с партнерами «ВКонтакте» Константин Сидорков. Слушатели «Нового Радио» наблюдали за видеотрансляцией с красной дорожки в официальной группе радиостанции во «ВКонтакте».

Кроме 5000 зрителей, собравшихся в концертном зале «Крокус Сити Холла», за ходом церемонии следили также слушатели «Нового Радио» по всей стране. Ведущие Кирилл Калинин и Юрий Новосельцев комментировали происходящее в прямом эфире на волнах «Нового Радио» и на сайте newradio.ru.