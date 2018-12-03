Пригожин объяснил своё отношение к мату 

Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин в беседе с телеканалом «360» объяснил своё отношение к мату.
«Не ждите ничего хорошего в будущем от детей, если людей забавляет мат. Это стало трендом, символом русского языка, его культуры. Всё можно списать на художественность русского языка, но сегодня это тренд», — сказал он.
Как отметил Пригожин, в настоящее время нецензурные слова вызывают у людей улыбку, и не стоит удивляться, если завтра с экранов телевизоров начнут говорить матом.
Ранее лидер российского музыкального коллектива «Ленинград» Сергей Шнуров на своей странице в Instagram ответил Пригожину, который оскорбительно высказался в адрес фанатов группы.