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Пригожин объяснил своё отношение к мату 

RT на русском 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин в беседе с телеканалом «360» объяснил своё отношение к мату.
«Не ждите ничего хорошего в будущем от детей, если людей забавляет мат. Это стало трендом, символом русского языка, его культуры. Всё можно списать на художественность русского языка, но сегодня это тренд», — сказал он.
Как отметил Пригожин, в настоящее время нецензурные слова вызывают у людей улыбку, и не стоит удивляться, если завтра с экранов телевизоров начнут говорить матом.
Ранее лидер российского музыкального коллектива «Ленинград» Сергей Шнуров на своей странице в Instagram ответил Пригожину, который оскорбительно высказался в адрес фанатов группы.
RT на русском: последние новости
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Сергей Шнуров , Иосиф Пригожин , Шоу-бизнес
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