Пригожин объяснил своё отношение к мату

Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин в беседе с телеканалом «360» объяснил своё отношение к мату.

«Не ждите ничего хорошего в будущем от детей, если людей забавляет мат. Это стало трендом, символом русского языка, его культуры. Всё можно списать на художественность русского языка, но сегодня это тренд», — сказал он.

Как отметил Пригожин, в настоящее время нецензурные слова вызывают у людей улыбку, и не стоит удивляться, если завтра с экранов телевизоров начнут говорить матом.