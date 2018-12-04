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Экс-супруга Осина рассказала о его зависимости от алкоголя 

Рамблер + ещё 2 1 час назад
Фото: ТАСС
Бывшая жена Евгения Осина Наталья Черемисина рассказала о неудавшемся браке с артистом.
По ее словам, Осин начал пить еще когда они были вместе. Напиваясь, мог поднять руку на жену и даже на дочку Агнию.
«Наш брак разрушили не бытовые проблемы, а алкоголизм, о котором теперь знает вся страна. Пить Женя начал не из-за нашего разрыва, а намного раньше. Причем порой напивался так, что распускал руки. Я боялась за себя и своего ребенка», — рассказала Черемисина в интервью изданию «Тайны звезд».
Наталья говорит, что пыталась вразумить мужа, уговаривала его бросить пагубное пристрастие, однако он не хотел слушать. В какой-то момент ей пришлось уйти.
Черемисина утверждает, что поначалу не препятствовала общению Осина с дочерью. Однако вскоре стало понятно, что оставлять Агнию с папой просто опасно.
«После каждого визита к отцу приходилось ездить в травмпункт. Однажды они попали в аварию. Женя постоянно напивался и устраивал дебоши прямо при ребенке. Сколько раз дочь звонила в истерике от папы и просила забрать ее», — вспоминает Наталья.
Бывшая супруга артиста говорит, что для нее Евгений Осин умер уже давно.
«Все, что было в последние годы… Это был уже не он. Алкоголь лишил меня мужа, а мою дочь — отца. Я уже выплакала все, что могла», — сказала она.
Певец Евгений Осин скончался 17 ноября, причиной смерти стала остановка сердца. 20 ноября певца похоронили на Троекуровском кладбище в Москве.
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