Экс-супруга Осина рассказала о его зависимости от алкоголя

Бывшая жена Евгения Осина Наталья Черемисина рассказала о неудавшемся браке с артистом.

По ее словам, Осин начал пить еще когда они были вместе. Напиваясь, мог поднять руку на жену и даже на дочку Агнию.

«Наш брак разрушили не бытовые проблемы, а алкоголизм, о котором теперь знает вся страна. Пить Женя начал не из-за нашего разрыва, а намного раньше. Причем порой напивался так, что распускал руки. Я боялась за себя и своего ребенка», — рассказала Черемисина в интервью изданию «Тайны звезд».

Наталья говорит, что пыталась вразумить мужа, уговаривала его бросить пагубное пристрастие, однако он не хотел слушать. В какой-то момент ей пришлось уйти.

Черемисина утверждает, что поначалу не препятствовала общению Осина с дочерью. Однако вскоре стало понятно, что оставлять Агнию с папой просто опасно.

«После каждого визита к отцу приходилось ездить в травмпункт. Однажды они попали в аварию. Женя постоянно напивался и устраивал дебоши прямо при ребенке. Сколько раз дочь звонила в истерике от папы и просила забрать ее», — вспоминает Наталья.

Бывшая супруга артиста говорит, что для нее Евгений Осин умер уже давно.

«Все, что было в последние годы… Это был уже не он. Алкоголь лишил меня мужа, а мою дочь — отца. Я уже выплакала все, что могла», — сказала она.

Певец Евгений Осин скончался 17 ноября, причиной смерти стала остановка сердца. 20 ноября певца похоронили на Троекуровском кладбище в Москве.