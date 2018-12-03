Татьяна Догилева пожаловалась на пошатнувшееся здоровье

Актриса Татьяна Догилева в беседе с телеканалом ОТР поделилась трудностями, которые испытывала на протяжении своей карьеры и испытывает сейчас.

По ее словам, ей долго пришлось ждать звездной роли, потому что она пробовалась на лирических героинь. "Когда много щек, мало глаз — приходилось брать талантом", — рассказала артистка.

Сейчас Догилева иногда сама отказывается от перспективных ролей, чтобы не переутомляться. "Я никогда не впрягусь ни в какую большую работу. Я хочу заниматься тем, чем я хочу и чем могу. У меня не сильно хорошее здоровье", — сказала Догилева.