Актриса Татьяна Догилева в беседе с телеканалом ОТР поделилась трудностями, которые испытывала на протяжении своей карьеры и испытывает сейчас.
По ее словам, ей долго пришлось ждать звездной роли, потому что она пробовалась на лирических героинь. "Когда много щек, мало глаз — приходилось брать талантом", — рассказала артистка.
Сейчас Догилева иногда сама отказывается от перспективных ролей, чтобы не переутомляться. "Я никогда не впрягусь ни в какую большую работу. Я хочу заниматься тем, чем я хочу и чем могу. У меня не сильно хорошее здоровье", — сказала Догилева.
Ранее стало известно о том, что София Ротару выступит в России несмотря на слабое здоровье и отказ петь на "Песне года".