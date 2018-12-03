Дочь Осина ответила хейтерам

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Дочь Осина ответила на обвинения подписчикам в Инстаграм 

Рамблер 2 часа назад
Дочь Евгения Осина, Агния, ответила подписчикам в Инстаграме на обвинения в том, что она пиарится смерти отца, сообщает издание «Starhit».
Пост уже набрал тысячи лайков. По словам Агнии она постоянно получает сообщения, о том, что «папа был не нужен» пока был живой. Теперь девушку обвиняют, что она использует имя Евгения Осина для собственной популярности.
«Грустно осознавать, что если ты не ходишь по передачам и не говоришь при жизни: «Мой папа пьет, но я его люблю» — значит, ты его не любишь. А если ты сидишь дома, и молча ему помогаешь, если ты находишься рядом с ним не под прицелом видеокамер?», пишет девушка.
Дочь умершего Осина рассказала о своих чувствах
Агния добавляет, что «не стоить судить, не зная как всё было на самом деле», и советует всем недоброжелателям обратить внимание на свои семьи.
«Мусолить чужую жизнь, имея при этом свою — низко… Близки, родные, друзья, и люди, которые были знакомы с папой, знают правду. А всем судьям — Бог судья», — заключила Агния.
Напомним, что эстрадный певец популярный в 90-х Евгений Осин скончался 17 ноября. Но споры о том, кто является косвенным виновником его смерти не утихают до сих пор. Осин страдал алкогольной зависимостью, лечился в разных клиниках, проходил реабилитацию в Тайланде. Две недели назад он скончался в собственной квартире в Москве.
Официально у Осина была только одна дочь — Агния. О том, что у певца есть ещё один ребёнок в последние годы активно доказывала его давняя подруга. Однако результаты ДНК-теста показали, что у Евгения больше не было детей.
Таким образом единственной наследницей состояния Осина была признана Агния. Ей достанутся несколько квартир в Москве, автомобиль и мотоциклы. Известный продюсер Андрей Разин, который взял на себя организацию похорон певца, официально поддержал девушку и изъявил желание заняться её сольной карьерой.
Комментарии1
Андрей Разин , Евгений Осин , StarHit , Шоу-бизнес , Видео
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