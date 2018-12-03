Анна Семенович призналась, что почти готова к рождению детей

Певица и телеведущая не сомневается, что в будущем станет хорошей мамой и женой.

Известная певица и телеведущая Анна Семенович на своей страничке в социальной сети Instagram заявила, что у нее очень активная жизнь. Только за два выходных дня она совершила четыре перелета, отыграла два концерта, а еще стала ведущей премии «Юрист года». По словам Семенович, в последнее время подписчики все чаще говорят ей, что нужно сделать паузу, выйти замуж и родить детей.

По мнению Семенович, она в жизни делает только то, что ей приносит удовольствие. При этом она поблагодарила всех подписчиков за поддержку. В то же время Семенович отметила, что она обязательно станет мамой и женой. Тогда начнется новый этап ее жизни.

«Я верю, что дети дают нам много счастья и я почти готова к этому», — заявила Семенович.

Пока же звезда хочет получать кайф от перелетов и концертов. Также певица анонсировала поездку в Рим. Чем она там будет заниматься, исполнительница уточнять не стала, сказав, что готовит сюрприз.