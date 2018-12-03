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Бари Алибасов и Лидия Федосеева-Шукшина купили загородный дом 

Teleprogramma.pro + ещё 4 4 часа назад
Фото: Instagram
Актриса уже пообещала засадить грядки на участке цветами.
Свадьба продюсера группы «На-На» Бари Алибасова и актрисы Лидии Федосеевой-Шукшиной стала одним из самых громких событий в мире шоу-бизнеса прошедшей осени. После свадьбы влюблённые отправилась в путешествие в Финляндию. Там пройдет их медовый месяц.
Однако стало известно, что еще до поездки они успели приобрести загородный дом в Новой Москве. Алибасов уже мечтает, что когда настанет лето он посадит на участке в теплицах помидоры и огурцы. Правда, у Лидии Федосеевой-Шукшиной несколько другие планы. Она заявила, что на приусадебном участке вместо овощей будут расти цветы.
Стоимость приобретенного жилья Шукшина и Алибасов держат в секрете. Также пока неизвестна и площадь дома. Кстати, Алибасов человек небедный. У него уже есть апартаменты площадью в 250 квадратных метров. Есть своё жилье и у Федосеевой-Шукшиной, так что семейная пара точно найдет место, где им коротать долгие зимние вечера в обществе друг друга, сообщает портал «СтарХит».
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Лидия Федосеева-шукшина , Бари Алибасов , StarHit , Шоу-бизнес , Другое , Финляндия
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