Бари Алибасов и Лидия Федосеева-Шукшина купили загородный дом

Актриса уже пообещала засадить грядки на участке цветами.

Свадьба продюсера группы «На-На» Бари Алибасова и актрисы Лидии Федосеевой-Шукшиной стала одним из самых громких событий в мире шоу-бизнеса прошедшей осени. После свадьбы влюблённые отправилась в путешествие в Финляндию . Там пройдет их медовый месяц.

Однако стало известно, что еще до поездки они успели приобрести загородный дом в Новой Москве. Алибасов уже мечтает, что когда настанет лето он посадит на участке в теплицах помидоры и огурцы. Правда, у Лидии Федосеевой-Шукшиной несколько другие планы. Она заявила, что на приусадебном участке вместо овощей будут расти цветы.