Айза Анохина оказалась на волосок от смерти 

Айза Анохина поделилась с фанатами своими проблемами. Ей стало плохо в такси, по дороге на съемку. По словам артистки, она чуть не умерла. Приступ проявился повышенной температурой и панической атакой. Перепуганный таксист отвез ее домой.
Среди фанатов завязался оживленный разговор на медицинскую тему. Многие начали рассказывать о подобных симптомах, которые повторялись годами, а врачи не могли найти причину. Помогли только антидепрессанты и транквилизаторы.
Были досконально описаны все признаки невроза. «Диванные критики» обвинили Айзу в халатности, ведь она при плохом самочувствии не осталась дома, а отправилась в дорогу, тем самым «подставив» посторонних людей.