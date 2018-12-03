Айза Анохина оказалась на волосок от смерти

Среди фанатов завязался оживленный разговор на медицинскую тему. Многие начали рассказывать о подобных симптомах, которые повторялись годами, а врачи не могли найти причину. Помогли только антидепрессанты и транквилизаторы.

Были досконально описаны все признаки невроза. «Диванные критики» обвинили Айзу в халатности, ведь она при плохом самочувствии не осталась дома, а отправилась в дорогу, тем самым «подставив» посторонних людей.