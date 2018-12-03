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Пока вы спали: Почему Путин не наказал украинцев
Пока вы спали: Почему Путин не наказал украинцев

Айза Анохина оказалась на волосок от смерти 

Russianshowbiz.info 2 часа назад
Фото: Instagram
Айза Анохина поделилась с фанатами своими проблемами. Ей стало плохо в такси, по дороге на съемку. По словам артистки, она чуть не умерла. Приступ проявился повышенной температурой и панической атакой. Перепуганный таксист отвез ее домой.
Среди фанатов завязался оживленный разговор на медицинскую тему. Многие начали рассказывать о подобных симптомах, которые повторялись годами, а врачи не могли найти причину. Помогли только антидепрессанты и транквилизаторы.
Были досконально описаны все признаки невроза. «Диванные критики» обвинили Айзу в халатности, ведь она при плохом самочувствии не осталась дома, а отправилась в дорогу, тем самым «подставив» посторонних людей.
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Айза Анохина , Шоу-бизнес
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