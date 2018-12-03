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Пока вы спали: Почему Путин не наказал украинцев
Пока вы спали: Почему Путин не наказал украинцев

Пригожин стихами ответил Шнурову 

Рамблер 3 часа назад
Фото: Instagram
Продюсер Иосиф Пригожин в Instagram ответил музыканту Сергею Шнурову, который в стихотворной форме «покаялся» за мат и пообещал слушать песни Валерии. Свой ответ Пригожин тоже зарифмовал, посетовав на «моду торговать матом».
Заочный спор Пригожина и Шнурова начался после высказывания продюсера в интервью радиостанции «Говорит Москва». Он назвал зрителей на концертах Шнурова «лохами» и призвал штрафовать за мат в публичных местах на десять миллионов рублей.
Лидер «Ленинграда» обратил внимание на заявление Пригожина и посвятил этой теме стихотворение:
Чтобы не прослыть последним лохом,
По себе я впредь людей не меряю.
Раз на русском языке петь плохо,
Буду слушать я теперь Валерию.
Пригожин написал в ответ:
Я стихов не умею писать И, как ты, для рифмы не ставлю «б…»
Но баттл словесный смогу поддержать
Привык то, что думаю, прямо бросать.
Хороший ты парень, Серега!
Цветаеву знаешь и Блока.
Но матом торговать сейчас — мода,
Так почем опиум для народа?
Некоторые интернет-пользователи согласились с Пригожиным.
«Лучше слушать Валерию, а маты вставляют о малого запаса слов. Сказать больше не-че-го. Спасибо. Удачи», — написала @ninakalaytan.
Однако многие комментаторы отметили, что люди любят Шнурова не за мат, а за «сумасшедшую энергетику», и идут на его концерты «за драйвом».
Комментарии1
Сергей Шнуров , Иосиф Пригожин , Радиостанция "Говорит Москва" , Шоу-бизнес
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