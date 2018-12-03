Пригожин стихами ответил Шнурову

Продюсер Иосиф Пригожин в Instagram ответил музыканту Сергею Шнурову , который в стихотворной форме «покаялся» за мат и пообещал слушать песни Валерии. Свой ответ Пригожин тоже зарифмовал, посетовав на «моду торговать матом».

Заочный спор Пригожина и Шнурова начался после высказывания продюсера в интервью радиостанции «Говорит Москва» . Он назвал зрителей на концертах Шнурова «лохами» и призвал штрафовать за мат в публичных местах на десять миллионов рублей.

Лидер «Ленинграда» обратил внимание на заявление Пригожина и посвятил этой теме стихотворение:

Чтобы не прослыть последним лохом,

По себе я впредь людей не меряю.

Раз на русском языке петь плохо,

Буду слушать я теперь Валерию.

Пригожин написал в ответ:

Я стихов не умею писать И, как ты, для рифмы не ставлю «б…»

Но баттл словесный смогу поддержать

Привык то, что думаю, прямо бросать.

Хороший ты парень, Серега!

Цветаеву знаешь и Блока.

Но матом торговать сейчас — мода,

Так почем опиум для народа?

Некоторые интернет-пользователи согласились с Пригожиным.

«Лучше слушать Валерию, а маты вставляют о малого запаса слов. Сказать больше не-че-го. Спасибо. Удачи», — написала @ninakalaytan.

Однако многие комментаторы отметили, что люди любят Шнурова не за мат, а за «сумасшедшую энергетику», и идут на его концерты «за драйвом».