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Рок-группа «Чайф» попала в неприятный инцидент 

Рамблер 58 минут назад
Музыканты группы «Чайф» оказались в неприятной ситуации во время авиаперелета из Новосибирска в Екатеринбург. Скандальный инцидент сняли на видео журналисты, летевшие тем же рейсом. Как утверждают пассажиры, их не сразу пустили в самолет, а некоторое время продержали в автобусе на летном поле при 25-градусном морозе. На борту самолета, напротив, оказалась настоящая парилка, кондиционеры с горячим воздухом работали на полную мощь. Участники рок-коллектива открыто выразили свое возмущение создавшимися некомфортными условиями. Некоторые пассажиры, однако, сообщили прессе, что никакого неудобства они не ощутили, и причин для скандала на самом деле не было.
Шоу-бизнес , Видео , Общество , Екатеринбург , Новосибирск
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