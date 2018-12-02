Рок-группа «Чайф» попала в неприятный инцидент 

Музыканты группы «Чайф» оказались в неприятной ситуации во время авиаперелета из Новосибирска в Екатеринбург. Скандальный инцидент сняли на видео журналисты, летевшие тем же рейсом. Как утверждают пассажиры, их не сразу пустили в самолет, а некоторое время продержали в автобусе на летном поле при 25-градусном морозе. На борту самолета, напротив, оказалась настоящая парилка, кондиционеры с горячим воздухом работали на полную мощь. Участники рок-коллектива открыто выразили свое возмущение создавшимися некомфортными условиями. Некоторые пассажиры, однако, сообщили прессе, что никакого неудобства они не ощутили, и причин для скандала на самом деле не было.