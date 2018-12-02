Затравленная Ротару исполнила мечту миллионов россиян

София Ротару устроила россиянам неприятный сюрприз, когда поддержала провокацию президента Украины Петра Порошенко с введением в стране военного положения и отказалась ехать на запланированный ранее концерт "Песня года" в Москву . В итоге она испортила отношения с Россией , а на Украине ее поступок также оценили не все и даже устроили настоящую травлю. Хотя, отмечают эксперты, если задуматься, то тем самым певица сделал мечту многих зрителей и слушателей ближе еще на шаг.

София Ротару оказалась не первой артисткой, чья популярность тянется за ней шлейфом еще с советской эпохи, которая скорректировала свои планы на выступления в России из-за политики. Ранее в Крым отказалась приезжать Лайма Вайкуле

"Скатертью дорога Лайме, которая не хочет ехать в Крым. Скатертью дорога Ротару, которая вообще отменила свои выступления в России. Пусть зарабатывают у себя на родине и пусть развлекают собственную публику", — в разговоре с "Дни.ру" заметил член экспертного совета по развитию информационного общества при Госдуме Вадим Манукян.

Опасаться, что скоро российская сцена может обезлюдеть без гастролеров из-за границы не стоит, уверен он. "Те артисты, которые живут на постсоветском пространстве должны помнить о том, что свято место пусто не бывает. Всегда найдутся артисты из этих же стран, которые захотят здесь быть услышанными", — подчеркнул Вадим Манукян.

При этом многие слушатели и зрители ранее неоднократно высказывали свою усталость от засилья одних и тех же лиц на сцене. И вот, София Ротару своим отказом приезжать в Россию наконец дает место молодому и талантливому новичку, практически исполняет мечту миллионов россиян. "Будем считать это естественной ротацией артистов, которую зрители ждали долгие годы", — предложил эксперт.

"Уже реально надоело смотреть на то как артисты пытаются усидеть на двух стульях с целью побольше везде заработать", — признался Вадим Манукян. Однако еще хуже, что в своих гастрольных чесах по городам и весям подобного рода артисты вовсю пользуются регалиями и наградами, полученными еще когда они пели ради всеобщего единства и дружбы.