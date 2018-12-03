София Ротару пообещала петь, пока держится на ногах

Известная певица София Ротару собирается активно выступать на корпоративах в самое ближайшее время. Выступление звезды стоит 100 тысяч евро. Если же кто-то решит пригласить Ротару на новогоднюю ночь, то придется заплатить в два раза больше.

София Ротару вернулась к концертной деятельности после болезниСтало известно, что София Ротару в два раза увеличила свой гонорар.

По словам директора певицы Сергея Лаврова, большинство концертов звезда даст в Казахстане. В России у Ротару всего одно выступление. Лавров отметил, что певица будет продолжать активную гастрольную деятельность. Она заявила не так давно сыну, что будет петь, пока держится на ногах.