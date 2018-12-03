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София Ротару пообещала петь, пока держится на ногах 

Teleprogramma.pro + ещё 1 1 час назад
Фото: globallookpress.com
Известная певица София Ротару собирается активно выступать на корпоративах в самое ближайшее время. Выступление звезды стоит 100 тысяч евро. Если же кто-то решит пригласить Ротару на новогоднюю ночь, то придется заплатить в два раза больше.
София Ротару вернулась к концертной деятельности после болезниСтало известно, что София Ротару в два раза увеличила свой гонорар.
По словам директора певицы Сергея Лаврова, большинство концертов звезда даст в Казахстане. В России у Ротару всего одно выступление. Лавров отметил, что певица будет продолжать активную гастрольную деятельность. Она заявила не так давно сыну, что будет петь, пока держится на ногах.
Интересно, что не все звезды хотят петь на корпоративах. К примеру, Ирина Аллегрова отказалась от всех вечеринок. Время она проводит с семьей. Самые же дорогие исполнители сегодня на российской сцене Светлана Лобода, Григорий Лепс и Сергей Шнуров. Они готовы спеть не меньше, чем за 120 тысяч евро. А главная героиня года, певица Ольга Бузова обойдется на порядок дешевле. Стоимость ее выступления начинается от 25 тысяч евро, сообщает портал «СтарХит».
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Григорий Лепс , Светлана Лобода , Сергей Шнуров , Ирина Аллегрова , София Ротару , Ольга Бузова , StarHit , Шоу-бизнес
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