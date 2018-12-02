Жасмин стала ведущей на молдавском телевидении

Одна из первых, кто пришел к ней на передачу — Татьяна Навка

Популярная фигуристка, супруга Дмитрия Пескова Татьяна Навка на своей страничке в социальной сети Instagram рассказала, что ее близкая подруга, певица Жасмин примерила на себе образ телеведущей на молдавском телевидении. Программа, которую ведет Жасмин, называется «Душевный разговор с Жасмин». Одной из первых, кто пришел в студии к певице, стала как раз Татьяна Навка.

По словам Навки, талантливый человек талантлив во всем. И певица Жасмин своим примером это подтверждает. У Жасмин, как считает Навка, прекрасно получается вести программу.

«Танюша и Жасмин — просто красотки. Обе шикарные женщины», «Навка как вышла замуж за Пескова стала светиться со всеми звездами шоу-бизнеса. Раньше мы ее видели только в „Ледниковом периоде“, „Очень понравилась передача, душевная“, — отметили в комментариях пользователи.