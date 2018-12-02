Пригожин раскритиковал фанатов Шнурова

Продюсер Иосиф Пригожин выступил с критикой в адрес фанатов группы «Ленинград» из-за скандирования матерных песен вместе с Сергеем Шнуровым, сообщает радиостанция «Говорит Москва».

Нецензурная брань во время публичных выступлений недопустима, подчеркнул он. По мнению Пригожина, за мaт в публичных местах нужно штрафовать на сумму от 10 миллионов рублей.

«Я ничего против Шнурa не имею, но когда 80 тысяч лoхов стоят и вместе с ним пoют три буквы… Я сразу обращаю внимание на общество, что ему не хватает того самого, о котором говорит Шнур», — заявил он.

По мнению продюсера, имеет смысл разобраться в причинах популярности мата.