Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Пригожин раскритиковал фанатов Шнурова 

Рамблер + ещё 1 1 час назад
Фото: РИА Новости
Продюсер Иосиф Пригожин выступил с критикой в адрес фанатов группы «Ленинград» из-за скандирования матерных песен вместе с Сергеем Шнуровым, сообщает радиостанция «Говорит Москва».
Нецензурная брань во время публичных выступлений недопустима, подчеркнул он. По мнению Пригожина, за мaт в публичных местах нужно штрафовать на сумму от 10 миллионов рублей.
«Я ничего против Шнурa не имею, но когда 80 тысяч лoхов стоят и вместе с ним пoют три буквы… Я сразу обращаю внимание на общество, что ему не хватает того самого, о котором говорит Шнур», — заявил он.
Шнуров высказался о своей свадьбе отборным матом
По мнению продюсера, имеет смысл разобраться в причинах популярности мата.
«Кто виноват: это он пропагандирует или они этого хотят? Мы все думаем не головой, а нижним этажом. Вот, в чём проблема», — считает он.
Шоу-бизнес
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Порошенко выдвинул России новые требования426
В МИД пояснили слова Путина о въезде украинцев391
Турция поплатилась за отказ от Ми-24167
Нетаньяху вступился за русских527
«Украинские катера обстреляли в нейтральных водах»1275
Видео
01:00
Россия успешно испытала новейшую ракету
Оружие Армия
01:06
На Украине замминистра напал на депутата Рады
В мире Украина
03:28
Попутчик показал фото Меркель в обычном самолете
В мире
03:03
Путин нашел замену Трампу
Политика
00:27
Трамп разочаровался в переводе и выкинул приемник
В мире
01:23
Пока вы спали: Кремль отреагировал на демарш США
Общество
00:53
Российский тяжелый «Скиф» взлетел
Наука и техника
02:00
G20 начался серией нелепостей и накладок
В мире Европа
00:49
В Арктике появятся еще два атомных ледокола
Наука и техника
01:07
Российским мужчинам закроют въезд на Украину
Украина В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение