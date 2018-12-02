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Максим Фадеев прокомментировал ситуацию с группой Serebro 

Суть событий 48 минут назад
Фото: стоп-кадр
Продюсер Максим Фадеев высказался о ситуации со своим детищем — поп-группой Serebro. Ранее появилась информация, что коллектив покинула сперва певица Ольга Серябкина, а затем и другие участницы «банды».
На известие о кастинге на роль новых солисток оперативно отозвалась звезда «Дома-2» Дарья Друзяк, которая прославилась после участия в телешоу «Дом-2» и скандала с певцом Александром Серовым.
Комментарий Фадеева был размещен в его блоге. Продюсер отметил, что хотел бы остановить волну сплетен. Тем не менее, он пока воздерживается от конкретики.
«Очень много разговоров о том, что будет дальше, — написал он. — Мне хотелось бы поставить точку в этих обсуждениях и сказать, что никто, никуда не уходит». Шоумен подчеркнул, что «все остаются в семье MALFA (музыкальный лейбл. — Прим. ред.)», но в других ролях. « Для каждого артиста важно развитие и на данном этапе я решил, что так будет лучше для каждого», — отметил он.
Напомним, что наравне со слухами о распаде группы появилась информация о том, что Юлия Савичева решила прекратить сотрудничество с Фадеевым. Эта информация была официально подтверждена. Незадолго до сообщения о реорганизации группы источники "желтых" изданий заявили о возможном романе Серябкиной с сыном продюсера.
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Комментарии
Александр Серов , Максим Фадеев , Юлия Савичева , Ольга Серябкина , Шоу-бизнес
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