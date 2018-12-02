Максим Фадеев прокомментировал ситуацию с группой Serebro

Продюсер Максим Фадеев высказался о ситуации со своим детищем — поп-группой Serebro. Ранее появилась информация, что коллектив покинула сперва певица Ольга Серябкина , а затем и другие участницы «банды».

На известие о кастинге на роль новых солисток оперативно отозвалась звезда «Дома-2» Дарья Друзяк, которая прославилась после участия в телешоу «Дом-2» и скандала с певцом Александром Серовым

Комментарий Фадеева был размещен в его блоге. Продюсер отметил, что хотел бы остановить волну сплетен. Тем не менее, он пока воздерживается от конкретики.

«Очень много разговоров о том, что будет дальше, — написал он. — Мне хотелось бы поставить точку в этих обсуждениях и сказать, что никто, никуда не уходит». Шоумен подчеркнул, что «все остаются в семье MALFA (музыкальный лейбл. — Прим. ред.)», но в других ролях. « Для каждого артиста важно развитие и на данном этапе я решил, что так будет лучше для каждого», — отметил он.