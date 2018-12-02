Бузова выпустила новую футболку с пунктуационной ошибкой

Певица Ольга Бузова опубликовала в Instagram фото в футболке с надписью «Пятница это — начало качалова и пи…» собственного производства. Подписчики массово обвинили ее в незнании пунктуации. Однако саму Бузову это не расстроило. В ответ на ехидные замечания она ответила, что имеет два диплома о высшем образовании и знает три иностранных языка.

— Бузова ужасно безграмотная, — написал vorotar999.

— Если вы создаете тренды, то хоть соблюдайте правила русского языка. За вами идет молодежь, а у них и так большие проблемы с русским, — упрекнула певицу Kat.Loves.

Ранее сообщалось, что Ольга Бузова записала новую композицию. После публикации новости подписчики артистки усомнились, что новая песня будет чем-то отличаться от предыдущих.