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Джеки Чан рассказал об изменах с проститутками и броске сыном через комнату 

Lenta.ru + ещё 6 1 час назад
Фото: Mario Anzuoni / Reuters
Китайский и американский актер Джеки Чан раскрыл скандальные факты из своей биографии. Об этом стало известно из его мемуаров «Never Grow Up» («Никогда не взрослей»), с которыми ознакомился Daily Mail.
«Я не был хорошим отцом или хорошим мужем, но выполнял свой долг по отношению к моему сыну и его матери», — признается 64-летний Чан. В то же время он пишет, что часто изменял первой жене Жоан Линь с проститутками, а также с актрисой и бывшей «Мисс Азия» Элейн Нг. По его словам, однажды во время ссоры с женой, он схватил их маленького сына Джейси и кинул его через комнату.
Актер и дальше размышляет о плохом отношении к женщинам. Так, Чан сообщает, что долгое время прятал от жены деньги из-за параноидальных мыслей о том, что она живет с ним только из-за его больших гонораров. Другим плохим поступком он считает то, что на пресс-конференции он назвал свою связь с Нг самой большой ошибкой, хотя актриса была беременна от него. Со своей первой девушкой, имя которой не приводится, Чан не любил проводить время и не оставался дома, когда узнавал, что она ждет его в квартире.
Чан утверждает, что злоупотреблял алкоголем, часто садился за руль в нетрезвом состоянии и однажды за один день разбил два дорогих автомобиля. Также он неосознанно тратил деньги и делал дорогие экстравагантные подарки. Актер делает вывод, что все его поступки были следствием неуверенности в себе и незрелости.
В 2017 году 19-летняя дочь Джеки Чана Этта У Чжолинь совершила каминг-аут. Она рассказала, что отец выгнал ее из дома, узнав о ее романе с 31-летней канадской моделью Энди Отом. По словам дочери Джеки Чана, из-за «гомофобных родителей» им пришлось месяц спать под мостом. 26 ноября пара вступила в лесбийский брак.
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Джеки Чан , Шоу-бизнес
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