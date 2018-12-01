Ротару отказалась от участия в «Песне года» из-за Украины

71-летняя София Ротару отказалась от участия в «Песне года», которая пройдет в субботу вечером в «Олимпийском», сообщает «КП».

Известная артистка участвовала в 43-х церемониях, в том числе в 2014-м году, когда отношения России и Украины обострились. На нынешней «Песне года» она должна была исполнить две песни. Но по словам источников издания, после того, как Украина ввела военное положение, она решила отменить выступление, чтобы не накалять ситуацию и не провоцировать критику в свой адрес со стороны соотечественников (у Ротару украинское гражданство). В этом году она также не будет выступать на новогодних корпоративных мероприятиях, на которые ее часто приглашают в России.