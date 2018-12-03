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Блудная дочь Маши Распутиной раскаялась в прямом эфире 

Газета.Ru + ещё 4 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Певица Мария Распутина и ее дочь Лидия приняли участие в передаче "Эксклюзив" с Дмитрием Борисовым, где выяснили отношения. Лидия раскаялась в том, что после развода матери с Владимиром Ермаковым приняла сторону отца.
Лидия недавно прошла курс лечения в психиатрической клинике, сейчас она лечится в частном пансионате. По ее словам, она вынуждена будет принимать лекарства до конца жизни из-за покойного отца, который настраивал ее против матери. "Я глупая была, хотела помочь отцу. Он маму потерял, как золотую жилу. Хотел, чтобы я стала звездой, но у меня таланта не было. В результате, на меня надели наручники и увезли в сумасшедший дом из-за того, что по ночам пела. 10 лет за колючей проволокой провела", — цитирует Лидию "Стархит". Молодая женщина призналась, что именно отец "изуродовал" ее таблетками и уколами, а приезжал навестить раз в полгода.
"Я не понимаю, как я могла отказаться от всего и быть на стороне своего папаши. У меня ум за разум зашел", — печалится Лидия.
Сама Маша Распутина выразила готовность принять раскаяния дочери, однако напомнила, что та разбила ей сердце.
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Владимир Ермаков , Дмитрий Борисов , StarHit , Шоу-бизнес
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