Бывшая жена Джигарханяна Цымбалюк-Романовская поддержала Малахова

Виталина Цымбалюк-Романовская, бывшая жена актера Армена Джигарханяна , рассказала о своем теплом отношении к телеведущему Андрею Малахову , ток-шоу которого хотят закрыть. По словам женщины, в прошлом году шоумен поддержал ее в самый разгар скандала с экс-супругом.

Бывшая жена народного артиста СССР Армена Джигарханяна Виталина Цымбалюк-Романовская встала на защиту Андрея Малахова и проекта телеведущего. Женщина рассказала о своем отношении к шоумену, припомнив, как он поддержал ее в трудный период. По словам Виталины, именно благодаря Андрею ей удалось доказать, что она не является воровкой и мошенницей, в чем ее часто обвиняли.

«Около года назад гуляли такие петиции с требованием «справедливо» меня наказать и — желательно — посадить в тюрьму. К сожалению, на примере моей истории оказалось, что многие — в прошлом заслуженные — люди совершенно асоциальны и не умеют себя вести даже на ток-шоу.

А ток-шоу — это единственная возможность публично противостоять несправедливости в любом ее проявлении. Да, это неудобно. Мы о многом стыдимся думать и говорить открыто, и этих комплексов оказалось слишком много. Те, кто требуют закрытия ток-шоу, просто боятся смотреть правде в глаза.

А еще есть такая особенность — яркие личности всегда были интересны и востребованы. И если такого человека изолировать, всем будет спокойно и хорошо. А здесь, как назло, это телевидение» — передает ее слова «Дни.Ru».

Скандальный развод Цымбалюк-Романовской и Джигарханяна случился в прошлом году, и по этому поводу Виталина побывала в студии Малахова около 20 раз. «Развод Джигарханяна с молодой женой в прямом эфире», «Тайный роман Виталины и Прохора: знакомство с родителями», « Прохор Шаляпин и Виталина Цымбалюк-Романовская: новая пара?», «Тайный покровитель Виталины делает сенсационное признание», «Скандал: Прохор и Виталина оказались в психиатрической клинике», «Полиция пришла с обыском к жене Джигарханяна», «Теща Джигарханяна: „Зять сделал мою дочь несчастной“— это лишь малый перечень названий программ, которые Малахов посвятил киевской пианистке.

»Я всегда буду благодарить его за это и желать успеха, рейтингов и народной любви. Берегите себя и своих близких, как говорит Андрей» — заключила бывшая жена артиста.

Ранее Мировой суд Москвы постановил для Виталины Цымбалюк-Романовской 200 часов обязательных работ и выплату 200 тыс. рублей, чтобы компенсировать моральный вред Джигарханяну по статье о нарушении тайны личной жизни. Прокурор просил назначить обвиняемой 250 часов обязательных работ. Виталина не признала за собой вины.

В настоящее время в сети идет сбор подписей за законодательный запрет программ «Прямой эфир» Андрея Малахова, «Ты не поверишь» телеканала НТВ и «Пусть говорят» Дмитрия Борисова . По мнению составителей петиции, такие передачи способствуют деградации и развращению общества.

«Подобные передачи разрушают семейные традиционные ценности, которые заложены в русском народе генетически. Участниками программ становятся люди, откровенно аморального поведения, демонстрирующие свои пороки на публику и получающие огромные деньги от телеканалов. Это смотрят наши дети», — отмечают организаторы сбора подписей.

В числе поддержавших петицию оказалась известная актриса Мария Шукшина

«Спасибо за этот крик души! Я подписываю!» — заявила артистка.

Считается, что Шукшина давно испытывает неприязнь к программе «Прямой эфир» и ее ведущему. Одна из причин такого отношения, вероятно, кроется в том, что в свое время гостьей передачи стала несостоявшаяся невестка Шукшиной Фрейя Зильбер, которая родила ребенка от ее сына Марка Касаткина. В эфире она вела себя достаточно агрессивно в отношении актрисы и ее родственника.