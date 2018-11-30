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«Больные люди»: Максакова резко ответила на страшное обвинение 

Дни.ру 2 часа назад
Фото: Кадр youtube.com
Оперная дива Мария Максакова прокомментировала обвинения свекрови в организации преступления. Мать убитого депутата Дениса Вороненкова заявила в эфире одной из программ, что певица из мести устроила изнасилование своей падчерицы.
В программе "На самом деле" Первого канала Людмила Вороненкова рассказала, что после того, как она дала разгромное интервью, с ее внучкой Катей стали происходить ужасные вещи. Девушка попала в реабилитационный центр для лечения наркозависимости, где над ней надругались неизвестные.
Пожилая женщина уверена, что таким образом Максакова сводит с ней счеты. Также свекровь знаменитости утверждает, что Мария хочет выкрасть Катю из наркологической клиники в Москве.
"Это комический персонаж, бабка, которая расхаживает по телеэфирам и за каждый из них получает по 90 тысяч рублей", — резко ответила Мария на обвинения. Вокалистка рассказала, что ее падчерица много лет борется с наркотической зависимостью. Впервые девушка попробовала запрещенные препараты в девятом классе. Дочь Вороненкова попала в плохую компанию, и это закончилось плохо.
"Ей нужна нормальная реабилитация, нормальная еда и условия, а не кровать в комнате на шестерых пациентов. Я не считаю, что она настолько тяжело больна, чтобы изолировать ее от общества", — рассказала артистка.
Максакова жалеет, что отношения с родственниками мужа не сложились. Сейчас ей как никогда нужна поддержка — она нашла виновных в убийстве мужа. "Я понимаю, что имею дело с маньяками, преступниками, больными людьми. Они безобразным образом разделались с Денисом, устроив публичную казнь в центре Киева, и кто знает, на какой шаг эти твари еще пойдут?" — цитирует знаменитость Teleprogramma.pro.
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Денис Вороненков , Мария Максакова-Игенбергс , Шоу-бизнес
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