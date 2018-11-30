Митя Фомин получил государственную награду

Награда была вручена Фомину за заслуги перед государством и обществом, высокий профессионализм, многолетний плодотворный труд и активную позицию в построении гражданского общества. Артист в первую очередь поблагодарил своих зрителей и слушателей, которые всегда остаются с ним. Он также отметил, что награда была получена в год 20-летия его творческой деятельности.

Поклонники от всей души поздравили Фомина с получением почётной награды, а также пожелали успехов и творческого вдохновения.