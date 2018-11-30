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Митя Фомин получил государственную награду 

Russianshowbiz.info 1 час назад
Фото: Instagram
Российский исполнитель Митя Фомин поделился с поклонниками в соц. сетях замечательной новостью. В рамках акции «Профессионалы России» его наградили орденом «За службу Отечеству» IV степени.
Награда была вручена Фомину за заслуги перед государством и обществом, высокий профессионализм, многолетний плодотворный труд и активную позицию в построении гражданского общества. Артист в первую очередь поблагодарил своих зрителей и слушателей, которые всегда остаются с ним. Он также отметил, что награда была получена в год 20-летия его творческой деятельности.
Поклонники от всей души поздравили Фомина с получением почётной награды, а также пожелали успехов и творческого вдохновения.
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Митя Фомин , Шоу-бизнес
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