Наряд Риты Оры сыграл с ней злую шутку

Британская певица посетила вечеринку Cartier Precious Cargo в Сиднее . Для появления на красной дорожке звезда выбрала легкое бежевое платье, которое поставило артистку в щекотливое положение.

Рита Ора (Rita Ora) приехала в столицу Австралии Сидней, чтобы принять участие в светском мероприятии Cartier Precious Cargo. Для появления на красной дорожке она выбрала дизайнерское воздушное платье бежевого цвета от голландского кутюрье Ирис ван Херпен (Iris van Herpen). Образ звезды дополнили туфли-лодочки на шпильке. Во время прохода по дорожке подул ветер. Сильный порыв приподнял подол наряда певицы, выставив на всеобщее обозрение ее ножки.

Пользователи Сети уже вовсю обсуждают этот пикантный момент. По мнению одних, Рите не мешало бы заняться своими ягодицами, которые она пыталась спрятать за длинным платьем, однако из-за ветра взору публике открылся целлюлит. Другие, напротив, сочли, что исполнительница в прекрасной форме и припомнили всемирно известный кадр, где Мэрилин Монро (Marilyn Monroe) стоит с развевающимся на ветру платьем.

Впрочем, сама Ора внимание на происшествие не обратила, и продолжала свой путь по ковровой дорожке как ни в чем ни бывало, полностью сохраняя самообладание и улыбаясь в объективы фотокамер. Поклонники звезды сочли, что она блестяще выпуталась из щекотливой ситуации, пишет сайт Dni.ru.

Ранее сайт Teleprogramma.pro сообщал, что Рита Ора стала первой женщиной, которая стала героиней обложки ближневосточного издания для мужчин.